Шольц хочет выделить 2 млрд евро на новую военную технику для Украины — Reuters

15 апреля, 19:45
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Олаф Шольц (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет выделить дополнительные средства на военную помощь Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

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По словам собеседника Reuters, Шольц хочет потратить дополнительные 2 миллиарда евро на новую военную технику, «в основном для помощи Украине».

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Ранее депутат Бундестага Маркус Фабер заявил, что парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверял, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Военная помощь Украина-Германия Reuters Поддержка Украины Олаф Шольц Война России против Украины

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