Германия модернизируют БМП Marder для круговых поставок в Украину
Marder модификации 1A3 производства 1970−80-х годов будут проданы другим странам (Фото:uk.wikipedia.org)
Немецкий производитель вооружения Rheinmetall занялся модернизацией трех десятков боевых машин пехоты Marder. Их планируют передать Украине в рамках так называемых круговых поставок.
Об этом сообщает DW.
Представитель компании заявил, что 30 единиц БМП уже «приняты в работу», чтобы подготовить их к продаже. По его словам, «относительно легко» могут быть подготовлены около 100 единиц.
Компания Rheinmetall выступила с предложением поставить снятые с вооружения бундесвера машины Marder, которые подлежат восстановлению. Однако правительство Германии еще не приняло соответствующего решения. Глава Rheinmetall Армин Паппергер ожидает, что запланированная продажа старых БМП Marder получит одобрение властей в ближайшее время.
Предполагается, что Marder модификации 1A3 производства 1970−80-х годов будут проданы другим странам, которые в свою очередь смогут поставлять собственное вооружение украинским вооруженным силам. Rheinmetall готов также продать 88 танков Леопард 1 старых модификаций.
Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.
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