В Германии могут начать производство HIMARS
Американское РСЗО M142 (HIMARS) на военной базе Тапа в Эстонии, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)
Немецкий производитель оружия Rheinmetall может начать производство в Германии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые активно используют украинские войска.
Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью Reuters.
Он рассказал, что Rheinmetall ведет переговоры с производителем Himars американской компанией Lockheed Martin.
«На Мюнхенской конференции по безопасности [которая состоится в середине февраля] мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS [в Германии]», — сказал он.
Он добавил, что это соглашение нуждается в инвестициях в несколько сотен миллионов евро, из которых Rheinmetall готов профинансировать большую часть.
«У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок», — отметил Паппергер.