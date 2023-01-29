В Германии могут начать производство HIMARS 29 января, 13:12 Американское РСЗО M142 (HIMARS) на военной базе Тапа в Эстонии, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Немецкий производитель оружия Rheinmetall может начать производство в Германии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые активно используют украинские войска.

Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью Reuters.

Он рассказал, что Rheinmetall ведет переговоры с производителем Himars американской компанией Lockheed Martin.

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«На Мюнхенской конференции по безопасности [которая состоится в середине февраля] мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS [в Германии]», — сказал он.

Он добавил, что это соглашение нуждается в инвестициях в несколько сотен миллионов евро, из которых Rheinmetall готов профинансировать большую часть.

«У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок», — отметил Паппергер.