«Бундесвер не пойдет воевать за Украину». Каким может быть немецкий ленд-лиз и как Берлин хотел унять РФ, а попал в зависимость — Умланд 2 мая, 18:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаги ЕС и Германии (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд в интервью Радио НВ рассказал об изменении риторики немецких политиков, увеличении поставок оружия Украине и непростом процессе отказа Берлина от российских энергоносителей.

Война России против Украины — главные события 2 мая

— Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжить финансовую поддержку Украины, предоставлять нам вооружение. Он заявил и о том, что Российскую Федерацию ожидает нефтяное эмбарго. Почему осторожен раньше Шольц, озвучил такие решения? Понял, что Вооруженным силам Украины можно доверять, или увидел, что его политические рейтинги слишком стремительно падают?

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— Думаю, что это не столько связано с внешней политикой, а все-таки с объективными трудностями Германии.

Санкции касаются относительно высокой зависимости Германии от российских энергоносителей, поэтому такое медленное продвижение на этом пути. Видимо, уже есть решение относительно угля, что он больше не будет импортироваться. Теперь готовится решение о нефти.

Боюсь, что с газом [процесс] может продолжаться долго. Там тоже уже есть решение о том, чтобы остановить импорт российского газа, но сейчас еще нет замены этому импорту. Пока что российский газ импортируется в довольно больших объемах, целые отрасли экономики завязаны на нем.

С оружием тоже не так все просто для Германии, потому что немецкая армия сама находится в плачевном состоянии. На складах находится мало оружия, которое можно было бы передать. Кое-что нашли: противовоздушные [системы], видимо, будут поставляться в Украину, и старые танки Леопард-1 тоже. Но Германия не лучший партнер в этом смысле, потому что немецкая армия сама находится в не лучшем состоянии. Поэтому идет такое медленное продвижение этих тем. Также есть пацифистские традиции в Германии, с которыми Шольцу приходится бороться.

— Польша подготовилась к тому, чтобы обходиться без российского газа. А почему Германия не предпринимала таких шагов? Это можно было сделать год, два и пять назад? И не подписывать соглашения, связанные с запуском Северного потока-2.

— Это сейчас обсуждается, потому что ранее был явный провал и просчет экономической политики Германии. Как это сейчас ни странно звучит, аргументация была наоборот: чем больше мы будем взаимно зависимы с Россией, тем более умеренной будет российская внешняя политика. Такая была философия. Сегодня она мне кажется бредовой, но многие годы многим в Германии казалось, что нужно больше развивать эти экономические связи и тогда якобы Россия станет более модернизированной, прогрессивной, связанной с Западом и будет себя умереннее вести в своей внешней политике.

Оказалось, что это было бредовой идеей, но, увы, теперь есть эта зависимость. Многие заводы не могут просто заменить этот газ из трубы, которая частично проходит через Украину, другим газом. Сейчас усиленно пытаются заменить как можно больше этого трубопроводного российского газа на сжиженный газ из других регионов.

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Пока нет решения немецкого правительства сейчас ввести эмбарго, потому что ожидается рост безработицы, закрытие предприятий, большая инфляция и, может быть, даже социальная нестабильность. По крайней мере, так аргументирует правительство. Но есть эксперты и политики, которые считают, что сегодня и на газ нужно вводить эмбарго. Поэтому я не исключаю, что летом мы можем увидеть газовое эмбарго, особенно если будет новая эскалация войны в Украине.

— Венгерский министр Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, что приведет к ограничению импорта энергоносителей из России. Это нежелание договариваться вообще или нежелание заигрывать с кем-либо, потому что отстаиваются интересы Венгрии, которая зависит от российской нефти и газа?

— Во многих аспектах Венгрия в последние годы стала, мягко говоря, особенным государством. Это касается не только внешней политики Венгрии, но и внутренней. Она уже сейчас по многим показателям не является страной, достойной членства в Европейском Союзе, я бы даже сказал членства в НАТО. Это, конечно, настораживает.

Такого рода эмбарго Германия может и сама ввести. Страна может заставить свои компании, которые находятся на территории Германии, не импортировать эту нефть. Может быть, и не понадобится какого-то единого решения со стороны Европейского Союза.

— Посол в Германии Андрей Мельник предложил государству принять программу ленд-лиза для Украины, как это сделали Соединенные Штаты. Возможен ли такой вариант развития событий?

— Думаю, что со стороны Германии это хорошая идея с ленд-лизом. Это будет касаться скорее не военной техники, а других форм поддержки или [предоставление] другого оборудования, которое тоже нужно Украине.

Я еще раз хочу сделать ударение на то, что Германия — хороший партнер во многих отраслях промышленности — инфраструктурных, экологических проектах и так далее. Но что касается военно-технического сотрудничества, то есть отдельные заводы в оборонной индустрии, которые, наверное, хорошо бы подошли Украине. Но само немецкое государство — не тот партнер. Такого рода [договоренности] должны быть с другими странами, которые могут что-то поставлять существенное Украине.

— Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает вывод войск российских солдат из Украины, как предпосылку для снятия санкций против РФ. Она так выходит на вопросы гарантий безопасности для Украины. Как в Европе видят эти гарантии безопасности? Совпадает ли это видение с тем, о чем говорит наш президент Владимир Зеленский?

— Это сложный вопрос. Боюсь, что таких прямых гарантий безопасности не будет.

Будапештский меморандум 1994 года — это были заверения о безопасности, пакт о ненападении, а не какой-то военный союз. Я пока не могу сказать, как эти гарантии безопасности в будущем могут выглядеть.

Мы имеем такого рода модели (например, двухсторонний договор между Турцией и Азербайджаном), где страна член НАТО взяла на себя определенную ответственность за другую страну, которая не состоит в НАТО. Но будут ли в НАТО страны, которые пойдут на такого рода двухсторонние или даже многосторонние гарантии безопасности, мне пока трудно сказать.

Скорее всего, будет израильский вариант — Украине самой придется построить существенную армию с западной поддержкой. Здесь, я думаю, будет существенная помощь, как с оборудованием, так и с тренировкой украинских солдат.

Пока что я не вижу ни вступления в НАТО, ни вступления в ЕС, ни какие-то двух или многосторонние союзы в [ближайшие] годы. Придется через усиление украинской армии повышать безопасность страны.

— Тогда какие гарантии безопасности в этом смысле готова предоставить Германия?

— Было бы, конечно, хорошо иметь мини-НАТО, где несколько стран НАТО дают обещание защищать Украину. Боюсь, что такого не будет ни со стороны Германии, ни со стороны других стран НАТО.

Может быть, такие страны, как Польша или Турция согласились бы вступить в де-факто военный союз с Украиной.

Если будет со стороны Германии какая-то гарантия безопасности — это, наверное, будет означать только экономическую помощь для Украины и санкции против агрессора. В этой плоскости это будет, скорее всего, находится, а не в том, что Бундесвер пойдет на Донбасс воевать за Украину.

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