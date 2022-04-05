«Нужны более резкие шаги Германии». Как изменилась позиция Берлина относительно Украины и России — анализ европейского политолога 5 апреля, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Флаги Евросоюза и Германии на здании Рейхстага, где находится нижняя палата парламента Бундестага (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Как изменилась позиция Берлина за 41 день войны России против Украины и когда немецкий бизнес сможет отказаться от сотрудничества со страной-агрессором, Радио НВ узнавало у Андреаса Умланда, аналитика Стокгольмского центра исследования восточной Европы.

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— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что сейчас Германия является главным препятствием для введения санкций. Есть также информация о том, что Берлин хочет постепенно отказываться, например, от российских энергоносителей. Страна последней, кажется, решила поставлять в Украину вооружение. Чем объясняется подобная осторожная политика Германии?

— Я бы различал поставки оружия и санкции. Поставки оружия — это действительно была долгая история. Только сейчас, за последние недели, это началось серьезно. Германия десятилетия имела традицию не поставлять оружия в конфликтные регионы. И, ввиду российского нападения в конце февраля, изменила эту политику. Но это было позднее решение, поэтому Германия отстает в этом вопросе.

Что касается санкций, то речь, видимо, идет в первую очередь об эмбарго на все энергоносители — импорта газа, нефти и угля из России. Здесь действительно такая политика Германии: импорт будет сокращаться в той или иной мере, в которой Германия может найти замещение этому импорту. Сейчас уже сократился импорт энергоносителей и будет дальше сокращаться. Но это, увы, будет постепенный процесс. Видимо, к концу этого года или к середине следующего Германия откажется от всего энергетического импорта из России. Но это, конечно, слишком медленно для оказания существенного давления на РФ.

— Политика умиротворения; отказ Германии еще в 2008 году дать зеленый свет на план действий по членству Украины в НАТО, который бывший канцлер Ангела Меркель все равно называет правильным. Как это можно объяснить сейчас?

— Частично немецкие политики теперь признают, что они проводили неправильную политику. Они не так понимали Россию и думали, что это было хорошо для мира в восточной Европе.

Это не было выражением антиукраинской позиции, это не было поддержкой российского империализма. Скорее был результат недоразумения касательно Путина и его режима. Большую роль играли, конечно, экономические интересы. И российская пропаганда хорошо пользовалась этими недоразумением и экономическими интересами в Германии.

— Мы понимаем нежелание немецкого правительства допустить рост цен на отопление. С другой стороны, весь мир увидел кадры преступлений русских оккупантов. Насколько быстро это может склонить немецкое правительство к большей поддержке Украины и более строгим санкциям против России?

— Я сам принадлежу к тем, кто публиковал такие статьи, организовывал такие призывы. Мы с экспертами составили второе коллективное письмо, которое сейчас вышло на немецком, английском языках и было переведено на украинский язык Европейской правдой. У нас похожее письмо было в январе, до войны, которое призывало к изменению политики.

Изменения идут, но медленно.

Был поворот так называемой немецкой восточной политики, когда канцлер Олаф Шольц [выступил с речью] 27 февраля этого года. Но все выводы еще не сделаны. Можно только надеяться, что эти критические статьи и все более трагичные новости из Украины все-таки приведут к ужесточению немецкой позиции, к более действенным шагам касаемо поставки оружия и сокращения экономических связей, которые все еще есть с Россией.

— Насколько немецкий бизнес сейчас будет готов работать с Россией, поставлять туда какое-нибудь высокоточное оборудование, технологии и продукцию в целом?

— Я бы хотел все-таки в защиту немецкого бизнеса сказать. Да, есть неосторожность с его стороны, непонимание политики РФ, но, с другой стороны, есть и множество российских трюков, чтобы обмануть своих западных партнеров.

После начала большого наступления России на Украину это меняется. Бизнес уже сам по себе уходит из России, потому что есть внутриполитическое развитие, которое делает РФ более сложным экономическим партнером, сотрудничество с Россией становится токсичным для бизнеса.

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Проблема в том, что есть целый ряд предприятий, которые настолько глубоко связаны с российским рынком, что для них остановка этих связей означает банкротство или исчезновение. Сейчас уже эти связи обрываются. Если это будет быстро идти и дальше, то это приведет к росту безработицы.

— Последние 10 лет я видел движение бизнеса к нравственности, когда предприниматели должны еще и отчитываться о своей корпоративной социальной ответственности, экологичности. Насколько фактор нарушений прав человека, военных преступлений РФ может сработать, чтобы подтолкнуть их к более быстрому обрезанию контактов с Россией?

— К сожалению, эти критерии еще не применялись к бизнесу с Россией, потому что было это недоразумение или нежелание видеть всю проблематичность сотрудничества. Думаю, сейчас это будет применяться к сотрудничеству, к товарам, к торговле с Россией. Надеюсь, гражданское общество тоже сыграет свою роль.

Проблема гражданских инициатив, санкций, поставки оружия, что все это не успевает за трагичными событиями в Украине. Оно развивается и развивается относительно быстро, в правильном направлении, но этого времени для развития на самом деле нет. Сегодня нужны более резкие шаги со стороны таких стран, как Германия.

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