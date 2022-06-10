«Из-за неопределенности». Берлин становится отвратительным даже для Запада, Украина ломает внешнюю политику Германии — эксперт 10 июня, 14:44 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц, канцлер Германии (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Слабая позиция Германии и канцлера Олафа Шольца по поддержке Украины в войне против России меняется под давлением дипломатов и политиков, в частности западных стран, рассказал в эфире Радио НВ Александр Краев, эксперт совета внешней политики Украинская призма.

«Видим, что на Берлин начинают давить не только украинские дипломаты и политики, но и наши западные партнеры. [Генсек НАТО Йенс] Столтенберг за день отменил свою встречу с Шольцом и вообще поездку в Берлин. То же самое касалось [президента США Джо] Байдена полторы недели назад. Мы видим, что Берлин своей неопределенностью и предостережениями становится даже для Запада отвратительным во многом», — отметил Краев.

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Поэтому Германии, по мнению эксперта, чтобы сохранить свой статус одной из самых влиятельных стран Европы, нужно будет действовать активнее.

«К этому призывает не только Украина, к этому призывает потребность времени, эпохи. Поэтому, так или иначе, в будущем мы будем видеть, я надеюсь, более ответственную позицию Шольца, Берлина в общем, потому что им нужно дать время на перестановку. Мы с нашим героическим сопротивлением российской агрессии сломали 40-летнюю внешнюю политику Германии, заключавшуюся в проактивном пацифизме. <...> Немцы сейчас переживают период создания новой внешней политики», — пояснил Краев.

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