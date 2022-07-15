Германия не будет смягчать санкции против России — МИД

15 июля, 05:38
Анналена Баербок, министр иностранных дел ФРГ (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Анналена Баербок, министр иностранных дел ФРГ (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan/Pool)

Германия не будет смягчать санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Берлин продолжит поддерживать Киев до «тех пор, пока Украина в этом нуждается».

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Баербок, пишет Welt.

По словам министра, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию «шантажировали бы вдвойне».

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Глава МИД Германии также заверила, что Берлин «продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается».

«И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», — подчеркнула Бербок.

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Как писал Bloomberg, Евросоюз может снять санкции с ряда российских олигархов из-за юридических проблем. Всего около 30 россиян подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. Еще 10 граждан РФ обратились с такой просьбой напрямую к Евросоюзу.

Как сообщалось, Всемирный конгресс украинцев просит аннулировать разрешение на передачу Германии турбины для российского трубопровода Северный поток.

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11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.

После этого в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Канады и заявили, что решение подрывает евроатлантическое единство в применении международных санкций против РФ. Канаду призвали пересмотреть решение.

Турбина Siemens была отправлена ​​на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Германия Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Война России против Украины

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