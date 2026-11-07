Писториус заявил, что Германия больше не может поставлять Украине Patriot

У Германии больше нет возможности передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot , поскольку она уже исчерпала собственные ресурсы для таких поставок. Об этом 7 ноября заявил министр обороны страны Борис Писториус, слова которого приводит издание Focus .

По его словам, Берлин уже передал Киеву несколько комплексов Patriot и определенное количество ракет к ним.

«Все, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем восполнить; это привело бы к появлению брешей в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Больше сейчас невозможно», — отметил он.

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Министр подчеркнул, что теперь большую ответственность за обеспечение Украины системами ПВО и ракетами должны взять на себя другие партнеры.

Этот вопрос планируют обсудить в середине ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, добавил Писториус.

В октябре министр обороны Украины Евгений Хмара призвал страны формата E5 — Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию — рассмотреть возможность передачи Киеву 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T. При этом Украина рассчитывает на будущие поставки, которые должны пополнить арсеналы партнеров.

ЗРК Patriot / Инфографика: NV

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, отметил, что поставки могут затянуться на годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.

31 октября издание Defense Express сообщило, что производство и поставка в Украину 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для ЗРК Patriot могут занять несколько лет.