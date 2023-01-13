Германии и союзникам нужно максимально быстро передать Украине Leopard — глава союза резервистов бундесвера 13 января, 15:02 Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

Нужно максимально быстро передать Украине как можно больше танков Leopard 2, заявил президент Союза резервистов вооруженных сил Германии Патрик Зенсбург.

В своем материале для Rheinische Post он подчеркнул, что официальный Берлин все-таки согласится на поставку Leopard Силам обороны Украины для отражения российской полномасштабной агрессии, — «вопрос только в том, когда будет принято решение».

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«Я выступаю за то, чтобы Украине поставили как можно больше Leopard, в том числе со складов бундесвера», — сказал Зенсбург.

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Он добавил, что их ассоциация давно говорила, что бундесверу не хватает всего, включая средств для обороны, «но сейчас гораздо разумнее остановить путинский режим в Украине и вытеснить его с оккупированных территорий, иначе война продолжится и в других странах Европы».

12 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине для защиты от российской агрессии.

Инфографика: NV

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».