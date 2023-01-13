Германии и союзникам нужно максимально быстро передать Украине Leopard — глава союза резервистов бундесвера
Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)
Нужно максимально быстро передать Украине как можно больше танков Leopard 2, заявил президент Союза резервистов вооруженных сил Германии Патрик Зенсбург.
В своем материале для Rheinische Post он подчеркнул, что официальный Берлин все-таки согласится на поставку Leopard Силам обороны Украины для отражения российской полномасштабной агрессии, — «вопрос только в том, когда будет принято решение».
«Я выступаю за то, чтобы Украине поставили как можно больше Leopard, в том числе со складов бундесвера», — сказал Зенсбург.
Он добавил, что их ассоциация давно говорила, что бундесверу не хватает всего, включая средств для обороны, «но сейчас гораздо разумнее остановить путинский режим в Украине и вытеснить его с оккупированных территорий, иначе война продолжится и в других странах Европы».
12 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые не стала исключать возможности поставок немецких танков Leopard 2 Украине для защиты от российской агрессии.
10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.
7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».