Несмотря на эмбарго ЕС. Германия и Франция поставляли вооружение России с 2014 года — The Telegraph 24 апреля, 01:40 Цей матеріал також доступний українською Российский военный проходит мимо боевых танков Т-72Б3 во время учений Вооруженных сил Южного военного округа РФ в Ростовской области, 3 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo)

Франция и Германия поставили России вооружения на 273 млн евро, которое она, вероятно, может использовать в войне против Украины. Об этом говорится в материале британской газеты The Telegraph.



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Как пишет издание, страны поставляли Москве бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после оккупации украинского Крыма в 2014 году.

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Всего 10 государств-членов ЕС экспортировали военное оборудование России на 350 млн евро — около 78% от общего количества поставок приходится на немецкие и французские компании, отмечает газета.

Немецкие компании продавали РФ оборудование «двойного назначения», включая винтовки и автомобили специальной защиты на сумму 121 млн евро. В Берлине утверждали, что товары продавали только при гарантиях Кремля о том, что они предназначены для гражданского применения. Представитель министерства экономики ФРГ заявил, что при наличии признаков «какого-либо военного применения экспортные лицензии не выдавались».

Франция, как пишет The Telegraph, отправила в Россию грузы на 152 млн евро в рамках 76 экспортных лицензий. Так, Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, заключенные до 2014 года. Французские компании продавали россиянам бомбы, ракеты, торпеды, тепловизионные камеры для более 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Кроме Германии и Франции, после введенного эмбарго оружие в Россию на 22,5 млн евро отправила Италия. Австрия, Болгария и Чехия вместе экспортировали российским военным товары на 49,3 миллиона евро (с 2015-го по 2022 год), а Великобритания осуществила таких поставок на 2,4 миллиона евро.

Во время регулярных сообщений об угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия последовательно отказывалась предоставлять Украине вооружение, но изменила позицию после начала войны. За первый месяц российского вторжения (по состоянию на конец марта) Берлин предоставил Киеву вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро, однако канцлер Олаф Шольц медлит с предоставлением тяжелого вооружения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что Париж отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь CAESAR.

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