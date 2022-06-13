Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина — Пионтковский

13 июня, 14:57
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне Бранденбургских ворот в Берлине, подсвеченных в цветах украинского флага, 9 мая (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне Бранденбургских ворот в Берлине, подсвеченных в цветах украинского флага, 9 мая (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Франция и Германия боятся победы Украины и поражения российского диктатора Владимира Путина.

«Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина, потому что победа Украины изменит всю структуру международных отношений, структуру безопасности в Европе. Ведь после каждой мировой войны (а давайте называть вещи своими именами, то, что происходит сейчас — это мировая война) новая структура определяется победителями», — заявил Пионтковский.

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Политолог напомнил, что структуру международной безопасности после Наполеоновских войн определяли на Венском конгрессе, после Первой мировой — на Версальском конгрессе, после Второй мировой — в Потсдаме.

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«В этой новой системе Германия и Франция потеряют свой геополитический вес», — считает Пионтковский.

По его словам, французы постоянно говорят о «grandeur de la France» — «величии Франции», чтобы кмпенсировать то, что они проиграли во Второй мировой войне, потеряв статус «великой мировой державы».

«А этот искусственный „grandeur de la France“, который они раздувают, всегда заключается в том, что они как-то гадят американцам и заигрывают с Кремлем. И Макрон, не скрывая, заявляет: „Я могу быть посредником, я единственный посредник, с которым Москва будет разговаривать“. Пусть сами и разговаривают. Макрон — посредник, хотя с диктатором посредники уже никому не нужны будут», — подчеркнул политолог.

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Немцы, по словам Пионтковского более прагматичны.

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«Во-первых, они служат Кремлю за привилегированные экономические отношения, более дешёвый газ, кроме того, они прилично обогащаются. Вспомним тех же некоторых канцлеров великой Германии», — сказал он.

По мнению политолога, Франция и Германия боятся не угроз Путина применить ядерное оружие, а именно победы Украины.

«Эти две страны и изображают „давайте не будем обострять, а вдруг Путин использует ядерное оружие“. Да никто уже не боится этих понтов с ядерным оружием после того, как американцы Путину объяснили, что в этом случае Россия получит сокрушительный ответ, который коснётся его лично», — уверен Пионтковский.

Он подчеркнул, что Франция и Германия боятся нового статуса Украины после ее победы в войне и «потери ими роли привилегированных европейских проституток Кремля».

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня.

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Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы "сохранить лицо Путину".

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Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

  • прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;
  • переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;
  • двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
  • заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Германия Украина-Россия Франция Андрей Пионтковский Российско-украинская война Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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