Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина — Пионтковский 13 июня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на фоне Бранденбургских ворот в Берлине, подсвеченных в цветах украинского флага, 9 мая (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Франция и Германия боятся победы Украины и поражения российского диктатора Владимира Путина.



«Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина, потому что победа Украины изменит всю структуру международных отношений, структуру безопасности в Европе. Ведь после каждой мировой войны (а давайте называть вещи своими именами, то, что происходит сейчас — это мировая война) новая структура определяется победителями», — заявил Пионтковский.

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Политолог напомнил, что структуру международной безопасности после Наполеоновских войн определяли на Венском конгрессе, после Первой мировой — на Версальском конгрессе, после Второй мировой — в Потсдаме.

«В этой новой системе Германия и Франция потеряют свой геополитический вес», — считает Пионтковский.

По его словам, французы постоянно говорят о «grandeur de la France» — «величии Франции», чтобы кмпенсировать то, что они проиграли во Второй мировой войне, потеряв статус «великой мировой державы».

«А этот искусственный „grandeur de la France“, который они раздувают, всегда заключается в том, что они как-то гадят американцам и заигрывают с Кремлем. И Макрон, не скрывая, заявляет: „Я могу быть посредником, я единственный посредник, с которым Москва будет разговаривать“. Пусть сами и разговаривают. Макрон — посредник, хотя с диктатором посредники уже никому не нужны будут», — подчеркнул политолог.

Немцы, по словам Пионтковского более прагматичны.

«Во-первых, они служат Кремлю за привилегированные экономические отношения, более дешёвый газ, кроме того, они прилично обогащаются. Вспомним тех же некоторых канцлеров великой Германии», — сказал он.

По мнению политолога, Франция и Германия боятся не угроз Путина применить ядерное оружие, а именно победы Украины.

«Эти две страны и изображают „давайте не будем обострять, а вдруг Путин использует ядерное оружие“. Да никто уже не боится этих понтов с ядерным оружием после того, как американцы Путину объяснили, что в этом случае Россия получит сокрушительный ответ, который коснётся его лично», — уверен Пионтковский.

Он подчеркнул, что Франция и Германия боятся нового статуса Украины после ее победы в войне и «потери ими роли привилегированных европейских проституток Кремля».

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня.

Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Шольц, Макрон и Драги публично выступают за дипломатическое урегулирование войны России против Украины, параллельно предоставляя и военную помощь Киеву. Немецкий и французский лидеры регулярно звонят российскому диктатору Владимиру Путину, пытаясь убедить его осуществить те или иные гуманитарные миссии и прекратить войну.

По словам президента Украины Владимира Зеленского в одном из телефонных разговоров Макрон предложил ему уступить украинскую территорию, чтобы "сохранить лицо Путину".

Как пишут немецкие СМИ, канцлер Шольц замедляет обещанные поставки вооружения Украине. Некоторые из поставок ожидаются только осенью. По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия.

В то же время итальянское правительство во главе с Марио Драги разработало план из четырех этапов для прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;



переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану, только после этого должен состояться вывод российских войск с территории Украины.



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