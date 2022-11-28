Германия хочет, чтобы Patriot остались на территории НАТО — Минобороны ФРГ 28 ноября, 21:20 ПВО Patriot (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Германия хочет, чтобы системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО, заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац.

Об этом сообщает Укринформ.

«Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы оставались в системе НАТО», — сказал он.

Он напомнил заявления главы минобороны Германии Кристине Ламбрехт о том, что Patriot интегрированы в систему НАТО и являются частью ее неотъемлемой частью. По словам Коллаца, Германии нужны эти ЗРК, чтобы выполнить все свои обязательства перед союзниками по НАТО.

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Коллац подчеркнул, что Германия, предложив Польше помощь, хочет помочь союзнику оградить свое воздушное пространство от внешних угроз.

«Оба предложения остаются в силе», — отметил он.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.