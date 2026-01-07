Москва может перевооружиться и напасть на НАТО раньше, чем к 2029 году (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Страна-агрессор Россия может представлять военную угрозу для НАТО раньше, чем до 2029 года, особенно в случае прекращения огня в Украине, что позволит РФ перевооружиться. Об этом сказано в сводке Института изучения войны (ISW), который проанализировал сообщения западных СМИ о подготовке Германии к российским атакам.

Речь идет о плане Минобороны Германии на случай ударов РФ по энергетической и оборонной инфраструктуре, который 6 января опубликовало агентство Bloomberg.

В документе говорится, что Россия усилила скрытые гибридные атаки на немецкую инфраструктуру для подготовки к потенциальной войне с НАТО. Германия ожидает, что РФ в случае открытого противостояния будет атаковать немецкую энергетику и оборону, учитывая роль Берлина в перемещении и поддержке сил НАТО. Москва может рассматривать Германию как приоритетную цель для дальнобойных ударов ракетами и дронами.

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Согласно документу, Россия разовьет «стратегические варианты» для нападения на НАТО не позднее 2029 года, даже если война в Украине будет продолжаться.

ISW указывает, что страна-агрессор может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем предполагают западные оценки. В анализе отмечается, что тайные атаки на немецкую инфраструктуру, вероятно, являются частью так называемой российской кампании Нулевая фаза (Phase Zero) — информационно-психологического этапа подготовки к возможной войне между НАТО и РФ в будущем.

В конце декабря Politico впервые опубликовало информацию о том, что Германия разработала секретный план на случай военной конфронтации с РФ на фоне усиления гибридных атак. Документ, с которым ознакомились журналисты, содержит 24 страницы и описывает координацию действий гражданских и военных субъектов для определения роли Германии как транзитного узла для союзных войск.

Инфографика: NV

6 января Bloomberg написало, что Германия рассматривает тайные атаки России как прелюдию к более масштабному конфликту. По данным СМИ, в тайном документе Минобороны страны прописаны принципы сотрудничества между различными уровнями правительства и институтами в случае конфликта с Москвой.