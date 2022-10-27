Германия готова помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины — Кулеба

27 октября, 17:00
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сотрудничает с Германией в вопросе увеличения поставок оружия Украине, а также страна готова помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Глава дипломатического ведомства заявил, что он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами", - говорится в сообщении Кулебы в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1585606990369267713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1585606990369267713%7Ctwgr%5Ed99ca3855b5703957d36f94e58c720013c2f1062%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2F7149512%2F

По словам министра, он ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами.

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С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы в разных областях Украины ежедневно вводят веерные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=zjhth8um-_4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Энергетика Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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