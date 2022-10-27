Германия готова помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины — Кулеба 27 октября, 17:00 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сотрудничает с Германией в вопросе увеличения поставок оружия Украине, а также страна готова помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Глава дипломатического ведомства заявил, что он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами", - говорится в сообщении Кулебы в Twitter.

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По словам министра, он ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами.



С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы в разных областях Украины ежедневно вводят веерные отключения света.