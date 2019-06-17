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Германия, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

Сегодня, 18:46
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Германия, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли, Маргарита Роблес, и Эмманюэль Макрон

В рамках парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения.

В церемонии участвовали министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен, Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, передает DW.

Также было подписано соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы.

Система ведения воздушных боев будущего должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Теги:   Испания Франция Германия

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