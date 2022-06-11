«Из обещанного миллиарда евро не потрачено ничего». Германия до сих пор не поставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия посол Мельник 11 июня, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Белграде, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Промышленники Германии готовы помогать Украине поставками тяжелого вооружения, однако правительство ФРГ ограничивается обещаниями. И это при том, что в бюджетные ассигнования немецкого Минобороны заложена программа поддержки обороноспособности Украины в размере 1 млрд евро, заявил в интервью НВ украинский посол в Берлине Андрей Мельник.



Он напомнил, что еще в апреле Бундестаг принял политическое решение поставлять Украине тяжелое вооружение и комплексные системы, если это не нанесет ущерба обязательствам Германии в сфере защиты суверенитета, а также обязательствам в рамках НАТО.

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«Следовательно, есть решение, вроде бы есть декларируемая политическая воля, которая постоянно повторяется и лично канцлером [Олафом Шольцом], и другими политиками, министрами этого правительства. Был целый ряд объявлений и громких заявлений за последние недели. А с другой стороны, по состоянию на сегодняшний день ни одной, я повторяю, ни одной единицы именно тяжелой техники — по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, — не было поставлено в Украину», — посетовал дипломат.

В бюджетные ассигнования Минобороны ФРГ заложена программа поддержки международных партнеров, на эти цели было выделено 2 млрд евро, отметил Мельник. На повышение обороноспособности Украины предполагалось выделить около 1 млрд из этой суммы.

«Германия направила целый ряд образцов оружия, начиная с первых недель войны, после нашего политического давления. Но до сих пор речь шла о легком вооружении: противотанковых комплексах и комплексах, предназначенных для защиты воздушного пространства (ПЗРК Stinger), минах, гранатах, легком стрелковом оружии (пулеметы) и ряде других вещей, которые на самом деле не являются вооружением: грузовой транспорт, бронированные автомобили. Никакого тяжелого оружия не было куплено и поставлено», — заметил посол.

«Если кратко, то из того миллиарда, о котором было объявлено, они еще ничего не потратили, по моей информации, чтобы закупить что-либо у немецкой промышленности. А она, как вы знаете, готова нам помогать», — добавил он.

По его мнению, в ФРГ существует большая разница «между тем, что заявляют политики, и тем, что они действительно делают».

Реальным, по словам посла, сегодня можно считать выполнение двух обещаний: семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Гепард — двумя партиями до конца августа. «То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня находятся в стадии реализации», — констатировал Мельник.

Немецкое издание Welt am Sonntag писало, что за последние девять недель правительство канцлера Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Сам Шольц утверждает, что Германия «делает больше» для поддержки Украины, чем Великобритания. По его словам, только США направили Киеву военной помощи больше, чем ФРГ.

8 июня представитель германского правительства заявил, что страна никогда не называла точную дату поставки оружия в Украину.

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