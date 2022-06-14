Германия стала энерговассалом Путина. Посол Андрей Мельник объясняет, почему Берлин так медленно освобождается от российской зависимости 14 июня, 07:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ПОДСЕЛИ НА «ИГЛУ»: Андрей Мельник, украинский посол в Берлине, говорит, что деятельность немецких политиков привязала их страну к Москве (Фото:DPA/Reuters)

Во второй части большого интервью с Андреем Мельником посол рассказал НВ, на чем основываются связи немецкой власти и российского диктатора.

Один из самых откровенных отечественных критиков немецкого канцлера Олафа Шольца и его правительства Андрей Мельник, посол Украины в Германии, в первой части интервью НВ рассказал о том, почему Берлин тормозит поставки Киеву тяжелых вооружений.

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Во второй части отечественный дипломат объяснил экономические аспекты лояльности Берлина к Москве.

— Берлин и Москва давно «дружат» — как минимум со времен канцлера Герхарда Шредера. Кстати, его преемница в этой должности Ангела Меркель так и не признает свою вину в том, что Германия попала в зависимость от российского газа?

— Ни слова о том, что это был не совсем правильный курс или тем более это была ошибка, мы до сих пор не услышали. Но все еще впереди.

— Меркель недавно дала большое интервью немецким журналистам.

— Да, я узнал, что мой знакомый немецкий журналист будет брать у нее интервью, поздравил, что ему удалось убедить экс-канцлера. Он мне ответил: «Давай мне перечень вопросов, которые ей задать, — хочешь, целых три». Я ему послал четыре. И он сам их задал, эти вопросы были наименее удобными и попали потом в новости. Речь шла о том, чувствует ли госпожа Меркель вину и ответственность за политику умиротворения по отношению к Путину, которая, по мнению многих украинцев, стала одной из главных причин этой агрессии со стороны России. Плюс, там еще был вопрос, связанный с ролью госпожи Меркель в решении Бухарестского саммита в 2008 году. Ведь, как мы знаем, именно она была лидером государств-членов НАТО и решительно выступила против членства в Альянсе. Таким образом, оставила Украину в этой серой зоне, в которой мы были на протяжении последних 14 лет. Что интересно, в обоих случаях госпожа Меркель не то, что оправдывалась, она отвергла возможность признать какие-либо ошибки, извиниться за ошибки.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ: Канцлер Ангела Меркель (в центре) на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году практически остановила вступление Украины в Альянс / Фото: REUTERS/Oleg Popov

И сегодня мы снова подвергли критике эту ее реакцию. Политика Германии относительно [российского газопровода] Северного потока, НАТО, умиротворения Путина, непредоставления Украине вооружения и т. д. выглядит последовательной, но почему-то Россия неожиданно взяла и напала на Украину. Мой тезис в немецком публичном пространстве таков: политика по отношению к России должна быть критически пересмотрена для того, чтобы подобные провалы, катастрофы не повторялись в будущем.

Важно самим немцам понять, как получилось, что им годами рассказывали басни, что Северный поток никоим образом не увеличивает зависимость Германии от России в плане энергоносителей. К тому же вся энергетическая политика была ориентирована на Россию — словно это не представляет никакой угрозы. Сегодня мы видим, что даже если немецкое правительство захотело бы предложить ввести мораторий или полное эмбарго не только на нефть, но прежде всего на газ, то оно этого не может сделать. Они заложники этой политики в лучшем случае. А на самом деле Германия превратилась в энергетического вассала России, потому что эта страна не способна принимать никаких решений для того, чтобы прекратить финансирование военной агрессии Кремля против Украины.

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