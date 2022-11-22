Война России. Германия должна быть готова к защите своей территории — министр обороны 22 ноября, 02:10 Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Германия должна быть готова к защите своей территории в случае разрастания масштабов войны России против Украины. Германия будет защищать свою и территорию НАТО.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет DW.



Журналисты попросили ее прокомментировать заявление генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в войну. Ламбрехт ответила, что Германия будет защищать Германию и территорию НАТО.

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«Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все должны снова осознать», — сказала она.

Ламбрехт также уверена, что в случае такой ситуации силы Альянса помогут Германии в защите своих территорий.

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