Германия будет обязана арестовать Путина и передать его суду, если он приедет — министр юстиции
Марко Бушманн (Фото:Sandro Halank/Wikipedia)
Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на немецкую территорию.
Об этом сообщает издание Zeit.
Он пояснил, что в случае приезда Путина Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.
"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МКС", - заявил министр.
Бушманн отметил, что Международный уголовный суд, в отличие от национальных правоохранительных органов, может арестовать глав государств.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.
Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным» , ведь страна-агрессор не является участницей Римского устава.