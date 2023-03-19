Германия будет обязана арестовать Путина и передать его суду, если он приедет — министр юстиции

19 марта, 10:53
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Марко Бушманн (Фото:Sandro Halank/Wikipedia)

Марко Бушманн (Фото:Sandro Halank/Wikipedia)

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на немецкую территорию.

Об этом сообщает издание Zeit.

Он пояснил, что в случае приезда Путина Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.

"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МКС", - заявил министр.

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Бушманн отметил, что Международный уголовный суд, в отличие от национальных правоохранительных органов, может арестовать глав государств.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

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Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным» , ведь страна-агрессор не является участницей Римского устава.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Германия Российская агрессия Арест Война России против Украины

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