Германия будет обучить 5000 украинских солдат — СМИ 16 октября, 23:14 Германия планирует обучить 5000 украинских солдат (Фото:Ukrainische Botschaft в Берлине / Facebook)

Командование вооруженных сил ФРГ в рамках планируемой миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих намерено принять на обучение 5 тысяч военных Украины, сообщает немецкий телеканал Ntv.



По данным телеканала, новобранцы будут участвовать в базовых тренировках в рамках миссии ЕС, а более опытные солдаты пройдут спецподготовку. В частности, в бундесвере украинских военных научат использовать системы ПВО Iris-T, первую установку которой, по данным германских СМИ, Берлин уже передал Киеву.

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В общей сложности миссия ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам на условиях анонимности, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 17 октября, в Люксембурге ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих. По его словам, ЕС готовит миссию, которая должна начать работу в середине ноября.

"Мы подготовим 12 тысяч человек и еще 2,8 тысячи получат специализированное обучение", - сообщал чиновник.

Среди обучающихся по мандату миссии, определенному на два года, будут как новобранцы, так и военнослужащие, имеющие опыт. Есть потребность в базовой подготовке и специальной подготовке, объяснил чиновник.