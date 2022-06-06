«Может стать слишком самоуверенной». Власти Германии боятся, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию — Bild 6 июня, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Правительство Германии не хочет поставлять танки в Украину, так как боится, что ВСУ могут использовать их для вторжения на территорию страны-агрессора России, сообщает Bild.

Как пишет издание со ссылкой на близкие к правительству источники, существует опасение, что «Украина может стать слишком самоуверенной», если одержит ряд побед на поле боя и перейдет на территорию страны-агрессора. Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России.

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«Это опасение подчеркивает определенное недоверие Берлина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также является причиной того, что оборонная промышленность Германии не получила разрешения на поставку боевых танков», — говорится в материале.

По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение о поставках тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

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