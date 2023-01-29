Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с РФ — Шольц

29 января, 07:06
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна больше не сотрудничает с Россией. По его мнению, Берлину удалось быстро адаптироваться к «новой реальности».

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

«24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией», — сказал Шольц латиноамериканским журналистам в преддверии турне по Латинской Америке.

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Олаф Шольц заявил, что Германия больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев. Канцлер сообщил, что власти продолжают работать над «сокращением односторонней зависимости экономики».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц

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