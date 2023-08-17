Германия предоставила Украине еще две системы ПВО IRIS-T в рамках военной помощи
Система IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)
В четверг, 17 августа, правительство Германии обновило список предоставленного Украине оборудования в рамках военной помощи от страны. Туда в частности вошли две системы IRIS-T.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.
В новый пакет помощи от 17 августа также вошли:
- 4359 дымовых снарядов 155 мм;
- 10 наземных обзорных радаров GO12,
- 4 танковых тягача HX81 8×8 и 4 полуприцепа к ним.
- 8 многоцелевых погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн;
В понедельник, 14 августа, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия каждый год планирует выделять на помощь Украине по 5 миллиардов евро.
9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. А также подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии.
14 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставить вооружение для Украины на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.