Германия предоставила Украине еще две системы ПВО IRIS-T в рамках военной помощи 17 августа, 13:56 Система IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)

В четверг, 17 августа, правительство Германии обновило список предоставленного Украине оборудования в рамках военной помощи от страны. Туда в частности вошли две системы IRIS-T.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.

В новый пакет помощи от 17 августа также вошли:

4359 дымовых снарядов 155 мм;

10 наземных обзорных радаров GO12,

4 танковых тягача HX81 8×8 и 4 полуприцепа к ним.

8 многоцелевых погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн;

В понедельник, 14 августа, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия каждый год планирует выделять на помощь Украине по 5 миллиардов евро.

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9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. А также подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии.

14 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставить вооружение для Украины на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.