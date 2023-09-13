Marder, дроны и не только. Германия объявила о новом пакете помощи Украине

13 сентября, 12:23
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The Marder 1A3 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

The Marder 1A3 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Немецкое правительство объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в него вошли боевые машины пехоты Marder, дроны RQ-35 Heidrun, 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию и другое.

Список военной помощи Украине был обнародован на сайте правительства Германии в среду, 13 сентября.

В пакет военной помощи вошли:

  • 20 БМП Marder с боеприпасами;
  • 3 тысячи снарядов калибра 155 мм;
  • две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
  • материалы для обезвреживания боеприпасов;
  • система наблюдения спутниковой связи Satcom;
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • две мобильные антенные системы;
  • десять систем обнаружения дронов;
  • седельный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • пять грузоподъемных машин 8×8;
  • девять автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы);
  • три кареты скорой помощи;
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

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Инфографика: NV

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.

Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Военная помощь Война России против Украины БМП Marder

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