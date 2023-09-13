Marder, дроны и не только. Германия объявила о новом пакете помощи Украине
The Marder 1A3 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Немецкое правительство объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в него вошли боевые машины пехоты Marder, дроны RQ-35 Heidrun, 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию и другое.
Список военной помощи Украине был обнародован на сайте правительства Германии в среду, 13 сентября.
В пакет военной помощи вошли:
- 20 БМП Marder с боеприпасами;
- 3 тысячи снарядов калибра 155 мм;
- две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания боеприпасов;
- система наблюдения спутниковой связи Satcom;
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- две мобильные антенные системы;
- десять систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;
- пять грузоподъемных машин 8×8;
- девять автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы);
- три кареты скорой помощи;
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.
11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.
Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.
Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.
Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.