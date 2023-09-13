Marder, дроны и не только. Германия объявила о новом пакете помощи Украине 13 сентября, 12:23 The Marder 1A3 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Немецкое правительство объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в него вошли боевые машины пехоты Marder, дроны RQ-35 Heidrun, 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию и другое.

Список военной помощи Украине был обнародован на сайте правительства Германии в среду, 13 сентября.

В пакет военной помощи вошли:

20 БМП Marder с боеприпасами;

3 тысячи снарядов калибра 155 мм;

две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания боеприпасов;

система наблюдения спутниковой связи Satcom;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

две мобильные антенные системы;

десять систем обнаружения дронов;

седельный тягач 8×8 HX81 и четыре полуприцепа;

пять грузоподъемных машин 8×8;

девять автомобилей ( грузовые/микроавтобусы/вездеходы);

грузовые/микроавтобусы/вездеходы); три кареты скорой помощи;

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

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Инфографика: NV

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.



Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.

Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.