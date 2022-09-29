Людей вывозили под прицелом оружия. МИД Германии осудил псевдореферендумы на оккупированных территориях 29 сентября, 14:23 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Об этом сообщает DW.

По ее словам, во время этих «фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест», принуждая их отдать голоса.

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«Это полная противоположность свободного и справедливого голосования», — сказала Бербок.

Глава ведомства обвинила РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях.

По ее словам, пока на оккупированных территориях диктует свою волю Россия, граждане там не находятся в безопасности и не свободны.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.