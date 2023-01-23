Германии грозит «международная изоляция» из-за отказа передать Украине Leopard 2 — МИД Польши 23 января, 12:11 В Польше считают, что положение Германии с такой позицией может ослабнуть (Фото:tvjoern/pixabay.com)

Позиция Берлина по поводу поставок ВСУ танков Leopard 2 чревата для него «международной изоляцией», считают в Варшаве.

Об этом в комментарии Polskie Radio заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

Несмотря на позицию других союзников Украины, настаивающих на передаче ей танков Leopard 2, немецкий канцлер Олаф Шольц остается непреклонен, что вызывает у некоторых из них неприкрытое раздражение.

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«Германия, отказываясь от отправки танков, попадает в определенную международную изоляцию, и ее положение будет очень слабым, если она продолжит сохранять такую позицию», — отметил Муларчик.

По итогам встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн Германия отказалась удовлетворить запрос на поставки ВСУ танков Leopard 2 до достижения консенсуса среди всех партнеров.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.



В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

Инфографика: NV

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.