Германия готовится передать Украине крылатые ракеты Taurus — T-Online 10 августа, 17:10 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:axesofevil2000 via wikipedia)

Немецкое правительство намерено объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину «в ближайшее время», пишет немецкое издание T-Online со ссылкой на источник из партийных кругов правительства.

В правящей партии утверждают, что Воздушные силы Германии уже дали «зеленый свет» на поставку немецких Taurus. Также сообщается, что на прошлой неделе канцелярия канцлера попросила министерство обороны Германии представить шаблон, в котором обобщаются наиболее важные факты о Taurus: наличие в вооруженных силах Германии, риски, эффективность оружия.

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По данным источников, Берлин в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами. Сообщается, что «крылатые ракеты Taurus могут поставить вместе и американскими ракетами ATACMS».

Как сообщают источники издания, скоординированные действия, особенно с США, являются обязательным условием «согласования канцлером новых систем вооружений для Украины».

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.