Несмотря на критику. Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Россию и назвал Москву «прекрасным городом»
Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву.
Об этом сообщает телеканал N-tv.
«Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город», — сказал он журналисту телеканала.
На замечание о том, что рядом расположена штаб-квартира российской нефтяной компании Роснефть, Шредер ответил:
«Неужели? О, действительно, вы правы».
Однопартиец Шредера Хубертус Хайль заявил, что он «давно не понимает такого поведения, особенно в нынешнее время».
«Ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.
Ранее Шредер ушел из совета директоров Роснефти.
Также политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.
Шредер заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.
19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера.
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