Несмотря на критику. Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Россию и назвал Москву «прекрасным городом»

26 июля, 12:00
Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)

Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву.

Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва — прекрасный город», — сказал он журналисту телеканала.

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На замечание о том, что рядом расположена штаб-квартира российской нефтяной компании Роснефть, Шредер ответил:

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«Неужели? О, действительно, вы правы».

Однопартиец Шредера Хубертус Хайль заявил, что он «давно не понимает такого поведения, особенно в нынешнее время».

https://www.youtube.com/embed/4WWYLunzUqw

«Ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.

Ранее Шредер ушел из совета директоров Роснефти.

Также политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.

Шредер заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Германия Герхард Шредер Война России против Украины

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