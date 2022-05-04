«Гнев и отвращение». Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом — президент Израиля 4 мая, 10:55 Цей матеріал також доступний українською Ицхак Герцог (Фото:יצחק הרצוג - Isaac Herzog/Facebook)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом.

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Об этом сообщает Haaretz.

По его словам, он несколько раз перечитывал слова Лаврова о якобы «еврейском» происхождении Гитлера.

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«Сначала я не мог поверить, что их произнес министр иностранных дел России. Они вызвали у меня гнев и отвращение. В неделю, когда мы вспоминаем Холокост, из всех недель министр иностранных дел России Лавров предпочитает распространять ложь, ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом. Я жду, что он откажется от своих слов и извинится», — сказал он.

Херцог не считает, что высказывания Лаврова повредят двусторонним отношениям, но они угрожают «напустить на них тучи».

«Необходимо и правильно, чтобы он исправил эти замечания», — сказал президент.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

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