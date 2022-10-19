«Пытался отстраниться». Си Цзиньпин, вероятно, уже сожалеет о поддержке Путина — экс-посол США в Украине 19 октября, 11:22 Джон Гербст (Фото:Александр Медведев)

Директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Гербст заявил, что глава Китая Си Цзиньпин, вероятно, уже сожалеет о своем сотрудничестве с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Си пытался отстраниться от недопустимого поведения Путина в Украине, атак на гражданскую инфраструктуру. И поэтому мы увидели нечто вроде извинения Путина перед Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества несколько недель назад», — сказал он во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Гербст считает, что Китай «послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении»

Дипломат считает, что Китай будет очень осторожным в вопросе помощи России обойти санкции, а провал Путина в Украине повлиял на ситуацию между Китаем и Тайванем.

«Си Цзиньпин говорит очень воинственно о Тайване, но он видит провал в Украине с теми американскими технологиями, которые были где-то 25−30 лет назад, а в случае Тайваня все будет совсем не так», — сказал Гербст.