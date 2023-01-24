Герасимов уволил ключевого генерала, пытаясь навязать личный авторитет — британская разведка 24 января, 11:04 Валерий Герасимов (Фото:Pool via REUTERS)

По данным британской разведки, российский генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, уволен с поста одного из ключевых оперативных командиров.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Теплинский был офицером, ответственным за относительно успешное выведение российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области. В РФ он получил высокую оценку как способный и прагматичный командир.

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Как отметили в разведке, остается неясным, сохранил ли Теплинский свой пост командующего Воздушно-десантными войсками РФ.

В ведомстве добавили, что существует реальная возможность, что его отставке способствовали дебаты относительно поставленных перед ВДВ задач: эти войска часто использовали для удержания наземных позиций, что обычно должна была делать механизированная пехота.

«Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в этой кампании», — говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала, что над Герасимовым начали насмехаться из-за попыток улучшить дисциплину в армии РФ.