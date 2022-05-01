Герасимов был под Изюмом, но он не ранен — МВД

1 мая, 19:27
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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов якобы находился под Изюмом, где ведутся бои ВСУ и российских оккупантов (Фото:Звезда)

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов якобы находился под Изюмом, где ведутся бои ВСУ и российских оккупантов (Фото:Звезда)

В Министерстве внутренних дел Украины есть подтверждение, что начальник генштаба России Валерий Герасимов действительно был под Изюмом. В то же время, нет подтверждения, что он был ранен.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов в эфире телемарафона.

«У нас есть подтверждение, что он действительно там [под Изюмом] был… Более того, уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен», — сказал представитель МВД.

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28 апреля СМИ сообщили, что в захваченный украинский город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

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1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма было уничтожено два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни российских оккупантов. По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Советник главы МВД Антон Геращенко 1 мая написал, что Герасимова могли ранить под Изюмом. По словам Геращенко, взрывы в Изюме произошли в районе штаба 2-й армии российских оккупантов, где находится ставка начальника Генштаба РФ Герасимова.

Позже о ранении также писал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Он утверждал, что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени без перелома костей.

https://twitter.com/AvakovArsen/status/1520754963613462528

В то же время, Украинская правда со ссылкой на источники написала, что информация о ранениях Герасимова — неправда. По данным издания, украинские силы не успели «накрыть» Герасимова под Изюмом в штабе и он успел эвакуироваться.

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По информации источников Conflict Intelligence Team, живой и здоровый Герасимов, по неподтвержденным данным, 1 мая прилетел на вертолете в российский Белгород и вскоре отправился оттуда самолетом в Москву. Расследователи предполагают, что это может быть косвенным доказательством того, что Герасимов вправду находился во временно захваченном Изюме.

В CIT отмечают, что об этом говорит активность самолетов министерства обороны России в аэропорту Белгорода 30 апреля и 1 мая и усиленные меры безопасности в городе.

Интересно, что параллельно с вероятной эвакуацией Герасимова недалеко от Белгорода как раз был слышен взрыв, после чего вспыхнул пожар на одном из военных объектов минобороны РФ.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Армия России Валерий Герасимов Генштаб РФ Война России против Украины

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