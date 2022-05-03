Пентагон подтвердил, что Герасимов посещал Донбасс, но не был ранен 3 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов побывал на фронте на Донбассе на прошлой неделе, сообщил представитель Пентагона.

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По словам американского чиновника, информация о его ранении не может быть подтверждена, сообщает Голос Америки.

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«Что мы можем подтвердить, так это то, что мы знаем, что несколько дней на прошлой неделе он был на Донбассе», — заявил высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства США.

Он добавил, что в настоящее время Герасимов вернулся в Россию.

«Мы не можем подтвердить сообщения, что он был ранен», — добавил он.

28 апреля СМИ сообщили, что в захваченный украинский город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма было уничтожено два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни российских оккупантов. По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Советник главы МВД Антон Геращенко 1 мая написал, что Герасимова могли ранить под Изюмом. Но позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что Герасимов действительно был под Изюмом, но нет подтверждения, что он был ранен.

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