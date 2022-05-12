Недоразумение между правительствами. Германия задерживает поставки Украине зенитных установок Gepard — Welt 12 мая, 00:45 Цей матеріал також доступний українською Германия задерживает передачу Украине зенитных самоходных установок Gepard, пишет Welt со ссылкой на источник. (Фото:270862/flickr.com)

Процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за якобы недоразумения между правительствами стран. В частности, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard, сообщает Welt со ссылкой на собеседника в правительственных кругах официального Киева.



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Как пишет издание, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства, отмечает Welt.

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Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это «контракт между Украиной и компанией», а федеральное правительство только дает на это разрешение. По состоянию на 6 мая точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, не было, пишет Welt со ссылкой на ответ немецкого Минобороны.

KMW тоже по-своему трактовала договоренности между Германией и Украиной: там рассказали, что установки должны быть отремонтированы. Компания объяснила в комментарии NYT, что этот процесс пока не начался, поскольку KMW ждала подтверждения поставок со стороны немецкого правительства.

26 апреля правительство Германии заявило о планах разрешить поставки Украине зенитных установок Gepard. Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

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