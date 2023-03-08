Германия передала Украине еще две зенитки Gepard и боеприпасы

8 марта, 17:18
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ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Правительство Германии передало новый пакет помощи для ВСУ, который включает две зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Новый пакет помощи Германии включает:

  • две самоходные зенитные установки Gepard и около 6000 боеприпасов;
  • две машины пограничной охраны;
  • шесть мобильных антенных систем.

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Всего с начала российского вторжения Германия отправила для Украины 34 зенитки Gepard.

Также сообщается, что к отправке в Украину готовятся 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.

Инфографика: НВ
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных самоходных установок Gepard.

https://www.youtube.com/embed/ipd_KzvLkZ0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Военная помощь ПВО Боеприпасы зенитная установка Gepard

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