Германия передала Украине еще две зенитки Gepard и боеприпасы
ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)
Правительство Германии передало новый пакет помощи для ВСУ, который включает две зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Новый пакет помощи Германии включает:
- две самоходные зенитные установки Gepard и около 6000 боеприпасов;
- две машины пограничной охраны;
- шесть мобильных антенных систем.
Всего с начала российского вторжения Германия отправила для Украины 34 зенитки Gepard.
Также сообщается, что к отправке в Украину готовятся 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных самоходных установок Gepard.