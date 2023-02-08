Германия передала Украине зенитки Gepard и снаряды к ним в новом пакете военной помощи

8 февраля, 16:39
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ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Всего в новом пакете помощи были переданы:

  • две зенитные установки Gepard и 6000 снарядов к ним;
  • шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн;
  • шесть мобильных антенно-мачтовых систем;
  • пять автомобилей для пограничников;
  • 29 генераторов;
  • 10 контейнеров.

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Инфографика: НВ

Все кроме генераторов и контейнеров было поставлено Украине напрямую из складов промышленности.

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Накануне министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.

7 февраля Германия выдалп немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких стран Европы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Снаряды зенитная установка Gepard

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