Германия передала Украине зенитки Gepard и снаряды к ним в новом пакете военной помощи 8 февраля, 16:39 ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Всего в новом пакете помощи были переданы:

две зенитные установки Gepard и 6000 снарядов к ним;

шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн;

шесть мобильных антенно-мачтовых систем;

пять автомобилей для пограничников;

29 генераторов;

10 контейнеров.

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Все кроме генераторов и контейнеров было поставлено Украине напрямую из складов промышленности.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.

7 февраля Германия выдалп немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких стран Европы.