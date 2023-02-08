Германия передала Украине зенитки Gepard и снаряды к ним в новом пакете военной помощи
ЗСУ Gepard (Фото:REUTERS/Christian Charisius)
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Всего в новом пакете помощи были переданы:
- две зенитные установки Gepard и 6000 снарядов к ним;
- шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн;
- шесть мобильных антенно-мачтовых систем;
- пять автомобилей для пограничников;
- 29 генераторов;
- 10 контейнеров.
Все кроме генераторов и контейнеров было поставлено Украине напрямую из складов промышленности.
Накануне министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.
7 февраля Германия выдалп немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких стран Европы.