Боеприпасов для зениток Gepard должно хватить до лета — глава Минобороны Германии 15 февраля, 21:29 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 15 февраля, заявил, что боеприпасов для зенитных установок Gepard должно хватить до лета.

Об этом сообщает The Guardian.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Писториус отметил, что запасов боеприпасов немецкого производства «вполне достаточно». По его данным, их «должно хватить до лета».

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Инфографика: НВ

Накануне Писториус говорил, что Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые получает Украина в рамках военной помощи.

8 февраля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.