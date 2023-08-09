Имитационные гранаты и кровь. Генштаб ВСУ показал, как украинские военные проходят подготовку в Великобритании — фото 9 августа, 07:55 Украинские военные (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Генштаб ВСУ показал как украинские военные проходят подготовку в Великобритании, на учениях есть правдоподобное воспроизведение обстановки, в которой украинские военные будут воевать в будущем в Украине.

«Эти домики и здания издалека выглядят как обычные села. И только звуки постоянной стрельбы и взрывов напоминают, что здесь — тренировочный полигон», — говорится в сообщении в Facebook.

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Генштаб ВСУ сообщил, что правдоподобное воспроизведение обстановки, в которой украинские военные будут воевать в будущем в Украине — это преимущество местных полигонов. Кроме холостой стрельбы и применения имитационных гранат, добавляется оглушительный звук миномета, от которого спасают беруши и тактические наушники.

Раненых, «проливающих кровь» на урбанизированном поле боя, играют актеры. С помощью грима им создали «ранения», характерные для минно-взрывных и пулевых травм. Это нужно, чтобы курсанты получили навыки оказания первой домедицинской помощи в условиях стресса.

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На этом полигоне украинцев тренируют инструкторы из Великобритании. Таким образом Соединенное Королевство взяло на себя огромную часть нагрузки по качественной подготовке новобранцев, начав многонациональную учебную операцию Интерфлекс.

В настоящее время на территории Британии уже прошли качественную подготовку 20 тысяч военнослужащих ВСУ.