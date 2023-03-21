Потребности ВСУ в артиллерии составляют около 2000 стволов — Генштаб 21 марта, 23:08 Украинские военные используют польские гаубицы Krab (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/Facebook)

Потребности украинских Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов, сообщил временно исполняющего обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов», — сказал он во время брифинга.

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Баранов отметил, что техника со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении. Украинские специалисты могут модернизировать старое советское оружие, что позволяет значительно экономить средства, сказал он.

Он добавил, что в Украине есть возможность модернизировать старые пушки до таких технических характеристик, чтобы они «фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров».

«Война — это очень дорогое удовольствие. Новое вооружение стоит очень больших денег», — отметил он.