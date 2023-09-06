НАТО должно отвечать более агрессивно на «гангстерские» ядерные угрозы Путина — глава Генштаба Польши 6 сентября, 20:37 Глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак (Фото:Piotr Molecki/East News)

Начальник Генштаба Войска польского генерал Раймунд Анджейчак призвал НАТО отвечать гораздо более агрессивно на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Guardian.

«Похоже, мы имеем дело с гангстерами, сумасшедшими плохими парнями. Все пошли в парк курить сигары, гангстеры кладут на стол пистолеты, а мы в панамских футболках и говорим: «Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, и моя жена не любит это слово», — сказал Анджейчак о ядерных угрозах Путина и реакцию на них стран НАТО.

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Он призвал НАТО к гораздо более агрессивному ответу на шантаж диктатора, включая запуск большего количества самолетов с ядерным оружием.

«В 70-е и 80-е годы 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с готовыми к действию пилотами. Сегодня перед нами стоит задача произнести слово B61», — отметил он.

Анджейчак также заявил, что он не считает, что Северная Корея будет готова передать оружие России без согласия Китая.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия. Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.