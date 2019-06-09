Генсек Совета Европы и глава МИД Британии раскритиковали задержание журналиста Голунова в России Сегодня, 18:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / TATYANA MAKEYEVA 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова REUTERS / TATYANA MAKEYEVA

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и глава МИД Британии Джереми Хант обеспокоены задержанием журналиста Медузы Ивана Голунова.

Ягланд разместил соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

Насилие со стороны полицейских в ходе следственных действий «абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, участником которой является Российская Федерация», говорится в заявлении.

Глава Совета Европы указал на заявления Голунова о том, что обвинения против него были сфабрикованы Это, по словам Ягланда, вызывает еще большие подозрения. Учитывая особую серьезность этих фактов, Ягланд призвал министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева «лично разобраться с этой ситуацией».

Кроме того, он выразил надежду, что к делу подключится уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

«Свобода выражения мнений и право на безопасность являются фундаментальными в демократическом обществе, и правоохранительные органы также должны защищать эти ценности», — подчеркнул генсек Совета Европы.

Задержание Ивана Голунова также раскритиковал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. По его словам, он «очень обеспокоен» преследованием корреспондента Медузы.

«Журналисты должны иметь возможность призывать власти к ответу, не опасаясь мести. Мы внимательно следим за его делом», — написал он.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.