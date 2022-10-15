Генсек ООН призвал Россию предоставить Красному Кресту доступ ко всем военнопленным 15 октября, 15:10 Генсек ООН призвал Россию пустить Красный Крест к военнопленным (Фото:UN)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) полный доступ ко всем военнопленным.

Об этом сообщается на сайте ООН.

«Генеральный секретарь снова обращается к Российской Федерации с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию», — говорится в сообщении пресс-секретаря генсека.

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13 октября глава Офиса президента Украины во время онлайн-встречи с представителями Международного комитета Красного Креста призвал МККК в течение ближайших трех дней — до 17 октября — направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта погибли украинские пленные, даже если Россия не предоставит подтверждения.

Ермак отметил, что Украина готова присоединиться — в Еленовку могут приехать народные депутаты, а также представители стран-партнеров.

Глава ОП добавил, что иначе «Украина будет применять все информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места», и вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Красный Крест — «не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью», и призвал организацию выполнять свои обязанности и добиваться доступа к пленным в Еленовке.



На следующий день в МККК после критики Украины заявили, что «разделяют разочарование» и требуют немедленного доступа ко всем военнопленным. Организация попросила «стороны конфликта» и международное сообщество "поддержать ту роль, которую нам дали" согласно третьей Женевской конвенции.

В МККК отметили, что их команды на местах и были готовы в течение нескольких месяцев посетить колонию в Еленовке. Однако, отметили в организации, "мы не можем получить доступ силой к месту, где нас не приняли".

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии "ДНР"



29 июля российские оккупанты устроили теракт в колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

В минобороны РФ сообщали о 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек. Однако РФ так и не предоставила украинским властям официальные списки убитых и раненых в Еленовке.

Российские пропагандисты продвигают версию, что причиной гибели украинских пленных якобы стали обстрелы колонии из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

Украинская сторона, а также независимые расследователи приводят доказательства того, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

По данным Главного управления разведки МО Украины взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до трагедии.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к Путину.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар из систем HIMARS по колонии.

Позже версию о внутреннем взрыве подтвердили и в Офисе генпрокурора. Там считают, что источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке, вероятно, стал термобарический боеприпас.

Украина в ОБСЕ заявила, что достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленовке.

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей по защитникам Азовстали, которые были взяты в плен в Мариуполе и были перевезены на оккупированную РФ часть Донбасса.

В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов по расследованию гибели пленных.

Два дня спустя после трагедии на место пытались попасть сотрудники Красного Креста, однако тогда россияне их не пустили.



15 августа в МККК сообщили, что их представители дважды были в Еленовке, но не смогли поговорить с пленными без свидетелей.



За более чем три месяца от момента трагедии в Еленовке так и не появилось информации о расследовании ООН или Красного Креста.

В ООН заявили, что их миссия по расследованию теракта в Еленовке Донецкой области не может отправиться на территорию колонии из-за отсутствия гарантий безопасности для ее участников.



Представители МККК также так и не смогли проверить условия пребывания украинских пленных.