Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосети 19 августа, 17:43 Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосети, что создает угрозу ядерной аварии (Фото:Энергоатом)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время своего визита в Одессу в пятницу, 19 августа, призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосети. Он подчеркнул, что производимая на оккупированной ЗАЭС электроэнергия принадлежит Украине.

Как сообщает Reuters, об этом Гутерреш сказал, отвечая на вопросы журналистов в Одесском порту.

«Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия, и она необходима для украинского народа, особенно зимой. И этот принцип нужно полностью соблюдать», — сказал он.



Видео дня

Генсек ООН добавил, что станция должна быть демилитаризована, и этот шаг, по его словам, решит проблему.

Накануне во Львове генсек ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они, в частности, говорили о ядерной угрозе, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия. Зеленский призвал ООН обеспечить безопасность ЗАЭС, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

В ходе брифинга во Львове генсек ООН также призвал создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС и заявил, что любое потенциальное повреждение станции будет «самоубийством».

В тот же день в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия на 19 августа планирует «широкомасштабную провокацию» на Запорожской АЭС.

«Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут „повысить ставки“ и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же, посвятив это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН», — отметили в украинской разведке.

В то же время в России обвинили Украину в якобы подготовке «провокации» на ЗАЭС и пригрозили остановить работу станции.

Читайте также: Остановка энергоблоков на ЗАЭС может привести к фукусимскому сценарию

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС



Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. В настоящее время на станции не работают два из шести реакторов.

Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. Кроме того, военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. По данным СМИ, оккупанты также заминировали машинные залы энергоблоков на ЗАЭС.

Россия пытается получить полный контроль над станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Российские военные, в том числе, разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что «это якобы делают ВСУ». Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спровоцированная Россией катастрофа на атомной электростанции будет означать "по сути применение ядерного оружия" без ядерного удара.



МАГАТЭ, основная международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» этими рисками и призвала стороны конфликта проявить «максимальное воздержание» вблизи ЗАЭС.

Доступ к объекту МАГАТЭ не имеет. Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС, которую может возглавить гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

В ООН заявили, что готовы вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.