Генсек ООН прибыл в Украину после встречи с Путиным 27 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Украину после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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«Я прибыл в Украину после посещения Москвы», — написал он в Twitter.

Гутерриш добавил, что ООН продолжит работу с Украиной по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта.

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«Чем скорее закончится эта война, тем лучше — для Украины, России и мира», — добавил генсек.

26 апреля Гутерриш встречался с Путиным в Москве. Российский диктатор во время встречи якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

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