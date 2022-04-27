Генсек ООН прибыл в Украину после встречи с Путиным

27 апреля, 18:58
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Украину после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Я прибыл в Украину после посещения Москвы», — написал он в Twitter.

Гутерриш добавил, что ООН продолжит работу с Украиной по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта.

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«Чем скорее закончится эта война, тем лучше — для Украины, России и мира», — добавил генсек.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1519332722589806592?s=20&t=CkEPGyuZEgY27LK6-r5jMw

26 апреля Гутерриш встречался с Путиным в Москве. Российский диктатор во время встречи якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

https://www.youtube.com/embed/vn6GoH9nDK4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Война в Украине Генсек ООН Антониу Гутерреш

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