Генсек ООН выступил против «какого-нибудь мира» между Украиной и Россией

13 ноября, 14:49
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Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против «какого-нибудь мира» между Россией и Украиной. По его словам, мир должен быть заключен на основе принципов организации и международного права.

Об этом он заявил во время визита в Камбодже.

Гутерриш сказал, что сейчас на повестке дня остаются война России против Украины, глобальный энергетический и продовольственный кризис, а также вопрос климата.

Видео дня

Позиция ООН по Украине, по его словам, остается «четкой». Она заключается в следующем: полномасштабное вторжение России нарушило устав ООН и территориальную целостность Украины. Гутерриш заявил, что необходимо создать условия для «постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему, где воцарится мир».

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«Это должен быть не какой-нибудь мир, а мир, основанный на ценностях устава ООН. И мир на основе международного права», — добавил генсек.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры Украины с Россией:

  • восстановление территориальной целостности;
    • уважение к Уставу ООН;
    • возмещение всех убытков, причиненных войной;
    • наказание каждого военного преступника;
    • гарантии, что вторжение не повторится.
https://www.youtube.com/watch?v=wxWxXxonSzI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ООН Переговоры с Россией Антонио Гутерриш Война России против Украины

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