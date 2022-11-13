Генсек ООН выступил против «какого-нибудь мира» между Украиной и Россией 13 ноября, 14:49 Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против «какого-нибудь мира» между Россией и Украиной. По его словам, мир должен быть заключен на основе принципов организации и международного права.

Об этом он заявил во время визита в Камбодже.

Гутерриш сказал, что сейчас на повестке дня остаются война России против Украины, глобальный энергетический и продовольственный кризис, а также вопрос климата.

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Позиция ООН по Украине, по его словам, остается «четкой». Она заключается в следующем: полномасштабное вторжение России нарушило устав ООН и территориальную целостность Украины. Гутерриш заявил, что необходимо создать условия для «постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему, где воцарится мир».

«Это должен быть не какой-нибудь мир, а мир, основанный на ценностях устава ООН. И мир на основе международного права», — добавил генсек.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры Украины с Россией:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

