Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года, но не в ближайшее время
Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не верит, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он надеется, что война завершится к концу следующего года.
На итоговой годовой пресс-конференции в понедельник, 19 декабря, он предположил, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться в ближайшие месяцы.
«Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться. [Но] когда я говорю, что не вижу шансов на настоящие мирные переговоры в ближайшей перспективе, я не имею в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине», — сказал он.
13 ноября Гутерриш выступил против «какого-нибудь мира» между Россией и Украиной. По его словам, мир должен быть заключен на основе принципов организации и международного права.
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры Украины с Россией:
- восстановление территориальной целостности;
- уважение к Уставу ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.