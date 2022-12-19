Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года, но не в ближайшее время 19 декабря, 19:22 Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не верит, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он надеется, что война завершится к концу следующего года.

На итоговой годовой пресс-конференции в понедельник, 19 декабря, он предположил, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться в ближайшие месяцы.

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«Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться. [Но] когда я говорю, что не вижу шансов на настоящие мирные переговоры в ближайшей перспективе, я не имею в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине», — сказал он.

13 ноября Гутерриш выступил против «какого-нибудь мира» между Россией и Украиной. По его словам, мир должен быть заключен на основе принципов организации и международного права.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры Украины с Россией:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.