Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года, но не в ближайшее время

19 декабря, 19:22
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Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не верит, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он надеется, что война завершится к концу следующего года.

На итоговой годовой пресс-конференции в понедельник, 19 декабря, он предположил, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться в ближайшие месяцы.

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«Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться. [Но] когда я говорю, что не вижу шансов на настоящие мирные переговоры в ближайшей перспективе, я не имею в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине», — сказал он.

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13 ноября Гутерриш выступил против «какого-нибудь мира» между Россией и Украиной. По его словам, мир должен быть заключен на основе принципов организации и международного права.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры Украины с Россией:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение к Уставу ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.
https://www.youtube.com/watch?v=GfPUNUVuDNE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия ООН Антонио Гутерриш Антониу Гутерриш Война России против Украины

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