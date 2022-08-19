Генсек ООН посетил Одесский порт 19 августа, 14:50 Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу (Фото:Суспільне Одеса)

В Одессу в пятницу, 19 августа, с официальным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как сообщает Суспільне, Гутерреш посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения.

Вместе с генеральным секретарем в Одессу прибыл также Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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«Сегодня в трех портах Одесской области 10 судов готовы к загрузке. Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на заход в Одесский порт еще судов. Поэтому я рад отчитаться, что инициатива работает», — отметил министр.

Накануне Антониу Гутерреш посетил Львов, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи обсуждалась реализация зерновой инициативы и ситуация на Запорожской АЭС.

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