Генсек ООН посетил Одесский порт
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу (Фото:Суспільне Одеса)
В Одессу в пятницу, 19 августа, с официальным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Как сообщает Суспільне, Гутерреш посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения.
Вместе с генеральным секретарем в Одессу прибыл также Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Сегодня в трех портах Одесской области 10 судов готовы к загрузке. Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на заход в Одесский порт еще судов. Поэтому я рад отчитаться, что инициатива работает», — отметил министр.
Накануне Антониу Гутерреш посетил Львов, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи обсуждалась реализация зерновой инициативы и ситуация на Запорожской АЭС.
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