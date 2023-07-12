Предоставление Украине оружия важнее, чем гарантии безопасности НАТО — Столтенберг 12 июля, 15:07 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Фабрицио Бенш)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Совет Украина-НАТО и гарантии безопасности важны, но наиболее насущным вопросом является обеспечение достаточного количества оружия для Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что главной задачей является обеспечение преимущества Украины в войне с Россией, поскольку если этого не будет, то «нет смысла» обсуждать вопрос членства Украины в НАТО.

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«Поэтому наше сообщение заключается в том, что мы будем поддерживать Украину сколько нужно, но насущная потребность заключается в том, чтобы предоставить им необходимое оружие», — подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что на саммите был принят ряд важных решений, в частности о предоставлении Украине большего количества вооружения.

«Франция разработала планы по развертыванию ракет большой дальности, Германия объявила вчера, что сосредоточится на улучшении оборонительных систем и увеличении количества бронетехники. Соединенные Штаты недавно объявили о новом большом пакете боеприпасов, и несколько других союзников также сделали похожие объявления о новых инициативах или развитии военных возможностей», — сказал он.

Ранее агентство CNN сообщало, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 в среду, 12 июля, сделают «важное заявление» о дополнительной помощи Украине, однако детали этой помощи не раскрываются.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок Patriot и ракеты для них от Германии.

Также президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине ракеты большой дальности SCALP. Позже стало известно, что часть этих ракет уже прибыли в Украину.

Зеленский также провел встречи с премьерами Нидерландов и Австралии.

На встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте была достигнута договоренность о начале подготовки украинских пилотов в августе, а переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албанизи принесли договоренность о новом мощном оборонном пакете, который будет включать 30 бронетранспортеров Bushmaster.