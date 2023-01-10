«Оружие — путь к миру». Столтенберг призвал страны ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине 10 января, 13:53 Йенс Столтенберг (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза и Альянса усилить помощь Украине.

Во время пресс-конференции по случаю подписания декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС генсек заявил о важности поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

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«Оружие — это фактически путь к миру (в Украине — ред.)», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Кроме того, генсек призвал союзников вкладывать больше средств в оборону, помочь устранить зависимость от авторитарных режимов и отстаивать свободу и демократию.

9 января Столтенберг не исключил, что страны Альянса могут поставить Украине тяжелые танки.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о передаче тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.



После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.