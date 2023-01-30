Столтенберг может остаться генсеком НАТО — Politico 30 января, 22:44 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

НАТО может продлить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга еще на один год, сообщает Politico.

Большинство чиновников считают, что продление Столтенберга в должности генсека НАТО является более надежным решением, чем избрание нового кандидата. Его воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях.

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«Столтенберг хочет остаться», — сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Однако повторное его избрание вызывает также беспокойство. В дальнейшем голосование за нового генсекретаря может совпасть с конкурсом на «лучшие должности в ЕС» в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США.\

В марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.

